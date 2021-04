Čo robiť, keď vám horí auto?

Autá niekedy horia. Príčinou môže byť náraz pri dopravnej nehode, skrat elektroinšalácie, netesnosť palivového potrubia alebo sa požiar prenesie z iného ohniska.

Ja osobne si vozím v aute hasiaci prístroj s obsahom 3 kg hasiaceho média. Zatiaľ som ho nepoužil, ale v prípade menšieho, či začínajúceho požiaru by mohol byť užitočný. Hasiaci prístroj treba dať jedenkrát za rok skontrolovať profesionálnej servisnej firme. Keby sa požiar vážne rozhorel, už by som nerobil zo seba hrdinu a nechal by som pracovať profesionálnych hasičov. Nemám predsa ani výcvik, ani ochranný oblek, a ani nemám čím hasiť väčší oheň.

Oheň potrebuje kyslík, normálne ho čerpá zo vzduchu, preto napríklad neslobodno otvárať kapotu, keď vidíte, že pod ňou niečo dymí, pretože tým len umožníte väčší prísun kyslíka a podporíte horenie. Kým je požiar len v začiatočnom štádiu či už vo vašom vozidle alebo chcete ratovať iné horiace auto, samozrejme zachraňujte najskôr ľudí a dostaňte ich do bezpečnej vzdialenosti.

Podľa možností vyberte z auta všetko, čo by mohlo spôsobiť problém – tlakové nádoby, rezevnú bandasku s benzínom, horľavé osobné veci, prípadne náklad, ak ide o nejakú dodávku.

Osobitnou kapitolou je požiar elektromobilu, ktorý sa na rozdiel od vozidiel so spaľovacím motorom nedá jednoducho uhasiť, je potrebné ich utopiť v špeciálnom kontajneri alebo zakopať do piesku. Je to fakt problém, a to najmä v uzavretých priestoroch, napr. v parkovacích domoch, podzemných garážach alebo aj doma v garáži rodinného domu.

video //www.youtube.com/embed/UsuYxFBHsiQ

V mnohých nemeckých mestách majú už dokonca elektromobily a hybridné autá zakázaný vstup do uzavretých parkovísk. Je to paradox - elektroautá sú vo veľkých mestách žiadúce kvôli nulovým exhalátom, na druhej strane nebudú mať možnosť parkovania.

A ako je to s poistením vozidla proti požiaru? Požiar je samozrejme krytý v havarijnom poistení vozidla, ale pozor, nie vo všetkých poisťovniach. Staršie poistné zmluvy Allianz – Slovenskej poisťovne majú na požiar výluku, takisto KOMUNÁLNA poisťovňa kedysi požiar vozidla nekryla. Na to si treba dať pozor a preštudovať si poistné podmienky, prípadne sa poradiť so svojim poisťovacím agentom. Keď sa od Vášho auta prenesie požiar na iné vozidlo, na toto sa povinné zmluvné poistenie vášho auta nevzťahuje, samozrejme by sa skúmali okolnosti vzniku škody. Rovnako nehnuteľný alebo hnuteľný majetok, ktorý by zhorel následkom horenia vozidla, by mal byť poistený.